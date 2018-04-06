Приготовились к Пасхе: в городском саду Одессы дерево украсили сотнями писанок (видео)
12:06, 06 апреля 2018Общество
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Ветви украсили 8 сотнями писанок - от миниатюрных бумажных до больших деревянных.
У міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок
В городском саду Одессы дерево украсили сотнями писанок.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Ветви украсили 8 сотнями писанок - от миниатюрных бумажных до больших деревянных. Создавали их в течение двух недель как профессиональные мастера, так и рядовые одесситы.
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Желающие еще могут украсить дерево собственноручно расписанными пасхальными яйцами. Этим праздничным убранством горожане и туристы смогут любоваться 10 дней.
Как сообщалось, 6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу.
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