7 великих дней: как прожить Страстную неделю (видео)
Для того, чтобы успеть все, следует ежедневно придерживаться определенных правил.
Понедельник
В старину в этот день хозяйка наводила порядок в доме (красили стены, полы).
Вторник
В этот день следует закончить все необходимые работы с одеждой – зашить, погладить и постирать.
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Среда
Это последний день для работ по хозяйству.
Четверг
В этот день надо купаться на рассвете потому, что именно в этот период вода считается целебной. Также в этот день проводят генеральную уборку и начинают красить яйца и печь куличи.
Пятница
Страстная пятница - "строгий" день недели. Нельзя ничего кушать, а разговаривать только шепотом. Шитье и стирка в этот день расценивается как большой грех.
Суббота
В этот день нужно позаботиться о всех Пасхальных блюдах: покрасить яйца и испечь куличи.
Все эти правила страстной недели могут немного варьироваться в зависимости от региона. Неизменным везде остается единственное – духовное очищение.