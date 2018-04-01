7 великих дней: как прожить Страстную неделю (видео)

14:00, 01 апреля 2018
Общество
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Понедельник

В старину в этот день хозяйка наводила порядок в доме (красили стены, полы).

Вторник

В этот день следует закончить все необходимые работы с одеждой – зашить, погладить и постирать.

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Среда

Это последний день для работ по хозяйству.

Четверг

В этот день надо купаться на рассвете потому, что именно в этот период вода считается целебной. Также в этот день проводят генеральную уборку и начинают красить яйца и печь куличи.

Пятница

Страстная пятница - "строгий" день недели. Нельзя ничего кушать, а разговаривать только шепотом. Шитье и стирка в этот день расценивается как большой грех.

Суббота

В этот день нужно позаботиться о всех Пасхальных блюдах: покрасить яйца и испечь куличи.

Все эти правила страстной недели могут немного варьироваться в зависимости от региона. Неизменным везде остается единственное – духовное очищение.

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