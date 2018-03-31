У Савченко появилась кровавая рвота из-за голодовки - сестра

Савченко-младшая уточнила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.

После объявления голодовки состояние здоровья арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко ухудшилось.

Об этом 30 марта в эфире "Громадського радіо" сообщила ее сестра Вера.

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – отметила она.

Савченко-младшая уточнила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.

По словам Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещали Надежду.