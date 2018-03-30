На польской границе погиб украинец (фото)
13:52, 30 марта 2018Общество
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Мужчина не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda.
Мужчина погиб в результате ДТП / фото nowiny24.pl
В очереди возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины.
Инцидент произошел 29 марта около 11:30, передает местный сайт новостей Nowiny24.pl.
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"По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что в результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.
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