На польской границе погиб украинец (фото)

Мужчина не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda.

В очереди возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины.

Инцидент произошел 29 марта около 11:30, передает местный сайт новостей Nowiny24.pl.

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"По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что в результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.