Проводники больше не будут мыть полы в поездах
12:37, 30 марта 2018Общество
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Теперь специальные сотрудники будут мыть пол и чистить ковры не менее двух раз в сутки.
Туалеты в поездах будут убирать не менее четырех раз в сутки / фото УНИАН
С апреля проводники пассажирских поездов "Укрзализныци" не будут делать влажную и сухую уборку, как это было раньше.
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Теперь делать уборку в вагонах будут специальные сотрудники, передает ТСН.
Они будут мыть пол и чистить ковры не менее двух раз в сутки. Кроме того, туалеты будут убирать не менее четырех раз в сутки.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила к Пасхе 12 дополнительных поездов. Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
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