Проводники больше не будут мыть полы в поездах

12:37, 30 марта 2018
Общество
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фото УНИАН

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Теперь делать уборку в вагонах будут специальные сотрудники, передает ТСН.

Они будут мыть пол и чистить ковры не менее двух раз в сутки. Кроме того, туалеты будут убирать не менее четырех раз в сутки. 

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила к Пасхе 12 дополнительных поездов. Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

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Теги: #Укрзализныця#поезда#уборка