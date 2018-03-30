Проводники больше не будут мыть полы в поездах

Теперь специальные сотрудники будут мыть пол и чистить ковры не менее двух раз в сутки.

С апреля проводники пассажирских поездов "Укрзализныци" не будут делать влажную и сухую уборку, как это было раньше.

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Теперь делать уборку в вагонах будут специальные сотрудники, передает ТСН.

Они будут мыть пол и чистить ковры не менее двух раз в сутки. Кроме того, туалеты будут убирать не менее четырех раз в сутки.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила к Пасхе 12 дополнительных поездов. Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.