СМИ узнали о звонке неизвестного украинскому летчику Волошину накануне самоубийства

После звонка Волошина словно подменили: он сразу стал угрюмым и замкнутым.

Менее чем за сутки до трагического самоубийства летчику Волошину кто-то позвонил.

После звонка он выглядел сильно встревоженным. Об этом "Новостям-N" сообщил источник в прокуратуре.

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По словам источника, во время первичного опроса, сразу после трагедии жена погибшего Надежда рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером, ее мужу кто-то позвонил. После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым.

Кто звонил ее мужу, Надежда не знает. Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Владислава Волошина, поэтому есть надежда, что всех, кто звонил ему, удастся установить.

Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".

18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.