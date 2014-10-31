«Власти» оккупированного Крыма в 7 раз повышают оплату за питание в детсадах

В детсадах Симферополя накануне появились объявления, предупреждающие родителей о том, что новый уровень платы за питание установлен на основании решения сессии Симферопольского горсовета от 30 октября. Об этом сообщают «Крым. Реалии».

Кроме того, на словах заведующие предупреждают, что с 1 января плату за питание в сумме 132 рубля (около 40 гривен) в день родителям придется вносить самостоятельно, так как, якобы, российское законодательство не предусматривает дотирования этих расходов, пишет рупор крымской «власти» «Крыминформ».

При этом, как рассказали родители, уже две недели из рациона детей в детсадах исключены сахар и яйца – продукты не закупаются, и на них приходится скидываться не только самим родителям, но и воспитателям.

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Отметим, что 30 октября Симферопольский горсовет не проводил заседания сессии – рассмотрение этого вопроса, предположительно, пройдет на заседании сегодня.

15 октября «уполномоченный по правам человека» Крыма Людмила Лубина по итогам проверки дошкольных учреждений Симферополя заявила о том, что сложилась катастрофическая ситуация с питанием – дети недоедают.

«У нас дети в садиках голодают. Мы калечим в садике детей. Если мы здесь, высокие чиновники, будем долго решать, какого поставщика заменить и что делать, у нас до конца года дети будут получать такое же питание, поэтому надо быстро решать эти вопросы», – сказала Лубина.

Позицию «уполномоченного по правам человека» поддерживают и в Государственном совете Крыма, и в симферопольской городской администрации. «Определять сейчас, кто виноват не стоит. Проблему надо решать», – отметил «и.о. главы администрации» Симферополя Геннадий Бахарев.