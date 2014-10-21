СМИ: Севастополь превратился в город очередей

Как сообщает корреспондент издания Крым.Реалии, в Севастополе, чтобы заключить договор с компанией Севтелеком на пользование проводным телефоном и интернетом, надо выстоять в очереди из нескольких десятков человек.

Местные жители, стоящие в очереди возле офиса Севтелекома на проспекте генерала Острякова, показали журналисту график заключения договоров, рассчитанный на более чем полтора года наперед.

«Те, у кого городские телефонные номера начинаются на «23», обслуживаются в ближайшие месяцы, а жители, например, микрорайона Инкерман, у которых номера начинаются на «73», – через полтора года и более. Очередь движется медленно», – сообщили севастопольцы.

Читайте такжеСевастополь отрезан от телефонной связи с Украиной и США - СМИВ то же время, по словам сотрудников Севтелекома, все желающие могут заплатить в кассе предприятия за телефон и Интернет еще до заключения договора.

"Платежи наличными до заключения договора – это прямое финансовое нарушение. Каждый абонент платит в среднем от 100 до 200 рублей в месяц. Умножьте на 100 – 150 тысяч абонентов города и вы получите миллионы "левых" рублей, которые проходят через кассу и юридически не учитываются, так как нет договоров. В любом нормальном государстве за такие теневые схемы при таких оборотах руководство предприятия оказалось бы в тюрьме", – рассказал житель Севастополя по имени Вячеслав.

Другой житель Севастополя, водитель по имени Владимир, рассказал о тысячных очередях, которые образовались в бывшем севастопольском ГАИ из водителей, занятых перерегистрацией украинских транспортных средств и водительских документов на российские. Теперь водители получают российские номера на автомобили, медицинские справки, проходят техосмотры, получают иные документы – и везде своя очередь.

По словам собеседника, водителей в городе более 100 тысяч, а инспекторов мало, и они не успевают быстро оформлять все документы. Есть живые очереди, которые обычно занимают в 2-3 часа ночи, есть и очереди по предварительной записи.

«Несколько раз в неделю водители съезжаются на переклички для подтверждения очередей, и кто опоздал или не приехал, того вычеркивают из очереди. Отношения между людьми очень напряженные. Начальству до всего этого дела нет. Сплошная нервотрепка и издевательство над людьми», – отметил севастополец.

Читайте такжеThe Telegraph: Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексииПо наблюдениям корреспондента сайта Крым.Реалии, в городе по-прежнему сохраняются большие очереди на получение российских паспортов и медицинских страховок, а также «регулярные» очереди в почтовых отделениях – за получением пенсий и социальных пособий.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.