В Житомире на 204-ю годовщину со дня рождения Шевченко проведут шествие и возложение цветов
В Житомире на 204-ю годовщину со дня рождения Шевченко проведут шествие и возложение цветов.
Об этом УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко проведут ряд праздничных мероприятий. Основные из них пройдут 9 марта.
По этому случаю в Житомире состоится торжественное шествие от площади и Королева к памятнику Шевченко.
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Также в рамках празднования в городе состоится возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни, а также флешмоб «Вечные думы мои, думы...».
Кроме этого, по данным горсовета, в Житомире пройдет возложение цветов к памятнику Кобзарю, будет действовать так называемая "поэтическая территория" «Шевченко open space», которую организуют библиотечные учреждения города.
Мероприятия продлятся с 5 по 14 марта.