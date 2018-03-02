В Харькове из-за действий "Газпрома" все учебные заведения переходят на дистанционное обучение

Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно, привычное обучение в Харькове возобновится 12 марта.

В Харькове все учебные заведения переходят на дистанционное обучение до 12 марта в связи с нехваткой природного газа из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил директор департамента по делам информации, связей с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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«Во всех учебных заведениях (школы, колледжи, ПТУ и т.п.) с завтрашнего дня каникулы. До 7 марта включительно. Затем праздник. То есть в школу дети пойдут аж 12 марта. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно», - написал Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему. План действий, который вступил в действие с 2 марта, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить около 15-20 млн куб. м газа в сутки.

Кроме этого, Кабмин поручил учебным заведения страны остановить работу до 6 марта включительно, также соответствующие обращения получили промышленные предприятия с целью пересмотра производственных планов с учетом экономии газовых ресурсов.