Пограничники об условиях содержания в РФ: обращались как с пленными, были с россиянами в камере

Об обмене пограничники узнали вчера. По их словам, в России с ними обращались как с "какими-то пленными".

Освобожденные из российского плена пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь сразу после завершения обмена сделали короткие заявления для прессы и ответили на несколько вопросов.

Марцонь поблагодарил президента Украины, председателя Госпогранслужбы, всех неравнодушных, родных, друзей, знакомых, которые поддерживали. «Очень соскучился по родным ... Обнять их и никогда не отпускать и никогда, никуда от них не отлучаться», - сказал он.

На вопрос, как с ним обращались в России, он ответил: «Обращались как с какими-то пленными».

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В свою очередь Дзюбак заявил, что об обмене они узнали только вчера. «Узнали мы буквально вчера (об обмене) ... Как обмен проводился? Как и все обмены проводятся. Я этой процедуры точно не знаю», - сказал он. На вопрос, в каких условиях их удерживали, Дзюбак ответил: «Как всех задержанных - не в худших и не в лучших ... Я был с русскими в камере».

Также пограничники сказали, что намерены отправиться в Киев.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

Обмен Дзюбака и Марцоня состоялся сегодня, 2 марта, на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 на Херсонщине сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.