Насиров показал декларации с доходом в 6 гривень

Жена бывшего чиновника, тем временем, заработала более 9 млн грн.

В Едином государственном реестре деклараций обнародована декларация уволенного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова за 2017 год. Согласно документу, годовой доход экс-чиновника составил 6 гривень процентов от вклада в «Укргазбанке», в то время как его жена заработала более 9 млн грн.

Читайте такжеОтстраненного главу ГФС Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины (фото)Доход в 6 гривень также внесен в декларацию Насирова за январь 2018 года, поданную в связи с его увольнением с должности.

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривень. Большая часть этих средств (9 090 871 грн) получена в результате "передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства" от гражданина Украины Олега Татаренко.

Кроме того, в декларацию Насирова, как и в декларациях за прошлые годы, внесено многочисленное недвижимое имущество (в частности - многочисленные земельные участки, 5 квартир, 3 дома и 2 паркоместа). Большая часть недвижимого имущества используется на правах аренды или находится в собственности жены.

В 2017 году Насиров с супругой задекларировали 175 тысяч долларов и свыше 3 млн грн наличными. Кроме того, задекларировано 50 млн грн залога.

Присутствуют в декларации также транспортные средства: автомобили TOYOTA CAMRY, LEXUS LS 600, RANGE ROVER, LAND CRUISER PRADO 150, а также мотоцикл HARLEY DAVIDSON жены Насирова.

Среди прочего движимого имущества - ценные часы часы (ROLEX, Breguet), ювелирные изделия, картины, антиквариат, коллекция монет, оружие, коллекция вин, и тому подобное.

Напомним, 31 января Кабинет министров Украины уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Кабинет министров 3 марта прошлого года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 млрд грн.