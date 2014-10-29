На Донетчине количество населенных пунктов без света возросло до 49

В Донецкой области из-за боевых действий 49 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 28 октября в ремонтных работах участвовали 830 энергетиков в составе 246 бригад, используя 240 единиц техники. Они восстановили электроснабжение поселков Раздольное в Великоновосёлковском районе и Опытное в Ясиноватском районе.

В Донецке оперативно подключена подстанция Ветка, обесточенная из-за боевых действий, а также восстановлено электроснабжение более 5 тыс. абонентов Киевского района. Кроме того, энергетики отремонтировали и запустили в работу высоковольтную линию электропередачи, обеспечивающую резервное электроснабжение насосной станции 4-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс», обеспечив надежную работу по поставке воды в Донецк и Макеевку.

Читайте такжеЗавтра в Донецке начнут давать воду на целый день28 октября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вчерашнее утро без света остались38 населенных пунктов области.