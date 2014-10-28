Из-за боевых действий на Донетчине без света остаются 38 населенных пунктов
Частично обесточенными по-прежнему остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также большое число сел и поселков региона.
В Донецкой области из-за боевых действий 38 населенных пунктов остаются без электроснабжения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 27 октября в восстановительных работах участвовали 800 энергетиков в составе 235 бригад, используя 223 единицы техники.
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Они восстановили электроснабжение поселков Димитрово в Красноармейском районе и Володарское в Володарском районе; села Рясное в составе Горловки; жилых домов, котельной, больницы в центральной части города Макеевка и микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка.
Частично обесточенными по-прежнему остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также большое число сел и поселков региона.
27 октября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Дебальцевского, РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.