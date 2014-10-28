В Днепропетровской области похоронят 20 неопознанных военных, погибших в зоне АТО

14:56, 28 октября 2014
Общество
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Днепропетровская областная госадминистрация 29 октября захоронит тела 20 неопознанных военнослужащих, которые погибли в зоне проведения АТО.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной госадминистрации.

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В сообщении отмечается, что бойцов похоронят на Краснопольском кладбище.

"Этих воинов-героев не придут провести в последний путь ни родные, ни близкие. Сегодня они неизвестные солдаты. Идентификация тел и поиск семей продолжаются. Однако каждый может отдать им почет и поблагодарить за их героизм", – говорится в сообщении.

В Днепропетровской области 16 и 18 октября похоронили тела 42-х неопознанных военнослужащих.

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