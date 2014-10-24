Из плена освободили 5 бойцов батальона "Донбасс" - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена 5 военнослужащих из батальона "Донбасс".

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что освободили из плена 5 военных из батальона "Донбасс". Слава Украине!", - написал президент.