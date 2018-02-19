«1+1 медиа»: Система «черных списков» без четких критериев напоминает фикцию

Государство должно отменить «черные списки» артистов или разработать четкие критерии их формирования и внедрения.

По мнению «1+1 медиа», чтобы быть последовательными и объективными в ситуации, что сложилась вокруг формирования и применения Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, соответствующие государственные органы должны в ближайшее время или внедрить четкие критерии для урегулирования подобных вопросов, или отменить «черные списки» как таковые. В противном случае решение органов власти выглядят предвзятыми и необоснованными. «1+1 медиа» убеждена, что одним из главных принципов деятельности любых государственных органов является прозрачность и последовательность их решений и недопустимость использования так называемых «двойных стандартов» или избирательности в применении правовых запретов различных лиц или субъектов хозяйствования.

В свою очередь, мы приветствуем попытки индустрии разработать четкие механизмы процедуры формирования «черных списков», по которым могли бы быть запрещены фильмы и сериалы с участием лиц из Перечня. «1+1 медиа» всегда поддерживает инициативы по саморегулированию и активно участвует в рабочих группах ИТК с обсуждения этих вопросов. Впрочем без поддержки на правительственном и законодательном уровнях эти предложения не будут иметь смысла. Поэтому мы уверены, что необходимо принятие государственных решений в ближайшее время и обеспокоены тем, что работа в этом направлении идет медленно.

Кроме того, опубликованные недавно в социальных сетях переписка одного из топ-менеджеров украинского канала с членом Нацсовета по вопросам ТВ относительно одного из актеров популярного сериала «Сваты» позволяют нам предположить, что столь пристальное внимание к Федора Добронравова, которого осенью 2017 года включили в вышеуказанный Перечень, может быть следствием (или, еще хуже, способом) некорректной конкурентной борьбы.

«1+1 медиа» в очередной раз обращается к Службе безопасности Украины, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино с просьбой разъяснить, почему другие фильмы и сериалы с участием Ф. Добронравова, которые демонстрировались на украинском телевидении, остались без внимания органов власти? Кроме того, просим разъяснить, по каким причинам десятки артистов, которые постоянно принимают участие в съемках и гастролях в Крыму, до сих пор не включено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В частности, как сообщают общедоступные источники, территорию Крыма посещали для участия в съемочных процессах или с гастролями Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие. Ряд деятелей культуры Российской Федерации (продюсеров и актеров), в частности, Ивана Жидкова, Екатерину Варнаву, Кирилла Сафонова, Нонну Гришаеву, Марию Порошину Марию Пирогову, Алексея Демидова, Любовь Толкалину, Сергея Сельянова, Евгения Сидихина за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Крыму и участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных войск включено в базу «Миротворец». Еще в мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в украину гражданам Российской Федерации Алфьоровой И.И., Ярмольнику Л.И., Яковлевой Е.А. Однако, ни одно из вышеупомянутых лиц не включено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и, как следствие, ни на один фильм с участием этих лиц не отозваны прокатные удостоверения.

Группа «1+1 медиа» отдельно обращает внимание медиасообщества, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино на тот факт, что некоторые субъекты кинематографии, грубо нарушая требования статьи 15-1 Закона Украины «О кинематографии» (относительно запрета трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года), продолжают противоправную практику получения в Украине государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов, которые в Российской Федерации считаются российскими, и некоторые из которых даже получили в Российской Федерации «удостоверения национального фильма». Так, только в течение последних нескольких месяцев в Украине демонстрировались такие сериалы, имеющих признаки фильмов российского производства: «Жених для дурочки» (производитель – компания «Русское», 2017 год), «Смягчающие обстоятельства» (производитель – компания «Авангард», 2017 год), «Королева Марго» (производитель – компания «Русское», 2017 год), «Женщины в любви» (другое название «3 счастливые женщины», производитель – «Гринфильм», 2015 год), «Чужая судьба» (другое название – «Чужая милая», производитель – «Моторфильм», 2015 год), «Полшага до семьи» (другое название – «Сводные судьбы», производитель – «Марсмедиа», 2015 год), «Черная кровь» (производитель – «Паламеда продакшн», 2017 год).

Напомним, в ноябре 2017 года группа «1+1 медиа» публично обращала внимание всех заинтересованных органов власти на недопустимость использования двойных стандартов при формировании и применении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, но не получила никакого ответа или любой другой реакции. Итак, к сожалению, мы имеем основания расценивать бездействие Службы безопасности Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино как проявление немотивированной избирательности и бессистемности в подходах к определению круга лиц, которые подлежат внесению в Перечень.

«1+1 медиа» отправила соответствующие письма в СБУ, Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания и Министерство культуры Украины.