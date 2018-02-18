В полиции рассказали, кто ответит за разбитые во время акции "Смерть России" банки в Киеве

В полиции отметили, что уголовное дело по данному факту будет открыто в случае подачи пострадавшей стороной заявления.

Полиция Киева проводит доследственную проверку по фактам повреждения зданий российских учреждений участниками акции "Смерть России" в Киеве.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. Там добавили, что пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

При этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик отметила, что уголовное дело будет возбуждено в случае подачи владельцами учреждений заявления в полицию.

Читайте такжеУчастники «Марша за импичмент» пришли под Верховную Раду (фото, видео)"Могу сказать следующее: есть организатор этой акции, который подавал конкретное заявление к Киевскую городскую государственную администрацию, - он в первую очередь несет ответственность за то, как будет проходить акция. Есть группы документирования. Я имею в виду со стороны руководителей полиции, которые фиксируют призывы людей к каким-либо радикальным действиям и, собственно, фиксируют противоправные действия. Конечно, традиционно будет начато уголовное производство, если у нас будет обращение от представителей всех учреждений, которые были повреждены. И в рамках этих уголовных производств полиция уже будет давать правовую оценку действиям участников", - сказала она в эфире 112 Украина.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошла националистическая акция "Смерть России". Во время акции активисты националистических организаций забросали камнями несколько отделений российских банков и здание Россотрудничества.