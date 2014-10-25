За сутки в зоне АТО ранены 10 украинских военных

В зоне АТО за минувшие сутки ранены 10 украинских бойцов, погибших нет.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

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"В целом активность террористов в зоне АТО не повысилась. Произошли определенные изменения в локализации их активности, которые сейчас сконцентрированы вокруг Донецка. На юге Донецкой области и на Луганщине активность террористов снизилась", - отметил Лысенко.