Задержаны три группы боевиков, причастных к беспорядкам 2 мая в Одессе

СБУ задержала три вооруженные группы террористов, причастных к событиям 2 мая в Одессеи нападению на блокпост вблизи Котовки в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Одессе закончено две спецоперации и задержано две особо опасные вооруженные группы правонарушителей, обе группы имели отношение, и мы на них вышли именно через расследование событий 2 мая этого года в Одессе», - отметил он.

«У нас есть задержанные: одна группа три человека, она связана непосредственно с антимайданом и событиями 2 мая в Одессе; вторая группа, также задержана 22-23 октября этого года в Одессе, под руководством гражданина Украины, он поддерживал связи с российскими спецслужбами, получал задания, деньги, взрывчатку и оружие и непосредственно передавал их для совершения терактов в Одессе и Одесской области», - подчеркнул Наливайченко.

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Также он прибавил, что, расследуя последнее нападение на блокпост вблизи Котовки Одесской области, СБУ вышла на третью группу террористов. «Именно в рамках задержания третьей группы был задержан гражданин Украины, имевший отношение к одному из интернет-изданий, на котором он размещал подготовленные заранее видео. Он также был привлечен к вербовке наемников в террористические группы Одесской областей, а также осуществлял вербовку граждан Украины к диверсионной деятельности», - сказал Наливайченко.

Как сообщалось, взрыв на блокпосту возле села Котовка Одесской области прозвучал приблизительно в 4 утра 25 сентября. Стреляли из гранатомета. Гарнизон поста не пострадал.