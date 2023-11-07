Ученые прогнозируют усиление солнечного ветра уже сегодня вечером.

Из-за усиления солнечного ветра на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как ожидается, ближайшее увеличение силы солнечного ветра может произойти поздно вечером с 7 ноября и продлится 8 ноября. В связи с этим 7 и 8 ноября ожидаются периоды активной геомагнитной обстановки.

Ожидается, что в течение ближайших 3 дней солнечная активность будет низкой, с вероятностью единичных событий незначительной или умеренной силы.

Видео дня

Магнитные бури в ноябре - прогноз

Отметим, что погодный сайт Meteoagent также сообщает, что в ближайшие дни, 9 и 10 ноября, будет слабая магнитная буря мощностью 4 балла.

Третья неделя ноября, по прогнозам, пройдет спокойно, а вот на четвертой слабая магнитная буря ожидается 21 ноября. Затем после однодневного перерыва буря продолжится 23-26 ноября. Активность Солнца 23 и 24 числа достигнет 4 баллов, а 25 и 26 ноября - 5 баллов.

Последняя в месяце слабая магнитная буря прогнозируется 29-30 ноября.

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут повлиять на электронику, спутники и даже здоровье человека. У некоторых людей они могут вызвать вызывая головные боли, бессонницу, обострение хронических заболеваний и другие симптомы. Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, попробуйте соблюдать здоровый образ жизни, включая регулярный сон, упражнения и правильное питание.

Вас также могут заинтересовать новости: