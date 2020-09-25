В МВД отмечают, что люди, которые пользуются запрещенным российским интернет-ресурсом, нарушают украинское законодательство.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров считает, что пользование запрещенной на территории Украины российской соцсетью "ВКонтакте" в первую очередь является ответственностью граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ZOOM-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"Это, в первую очередь, должна быть ответственность пользователей - они должны понимать, что они также нарушают законодательство, и действительно, наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети («ВКонтакте» - УНИАН)", - заявил он.

По словам Гончарова, вопрос блокирования "ВК" на территории Украины также является вопросам взаимодействия с иностранными партнерами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

"Надеемся, что мы совместными усилиями сможем реализовать нормы законодательства относительно такого контента на территории Украины", - подчеркнул он.

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Запрет российских соцсетей в Украине: что известно

Весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсов Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым продлевается действие запрета на российские соцсети.

На днях представители соцсети "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку на территории нашей страны и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

По оценке СНБО, обновленная работа прокси-сервера (сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете) в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор спецслужбами данных о граждан Украины и других лиц, которые используют приложение.

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возможном избежании "ВКонтакте" блокировки в Украине в связи с проблемой дезинформации, которая распространяется в этой соцсети.

25 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую соцсеть " ВК" и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.

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Автор: Константин Гончаров