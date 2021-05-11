Специалисты представили новый прогноз магнитных бурь на май.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу систем связи на Земле, а также на наше самочувствие. Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые и пожилые.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине ожидается продолжительная магнитная буря с 12 по 17 мая, а самыми сильными будут всплески 13 и 14 мая. Однако с приближением опасного периода прогноз специалистов обновился. Повышенная солнечная активность ожидается 13 мая с 6:00 до 10:00. С 15 по 17 мая снова будет "штормить", а затем небольшой всплеск ожидается 20 мая. Воскресенье 16 мая отметится магнитной бурей - в этот день следует соблюдать осторожность.

Влияние магнитной бури на здоровье

Солнечная активность - опасный период для метеозависимых людей и обладателей хронических болезней. Во время магнитной бури может возникнуть головная боль, головокружение, боль в суставах, повышенное артериальное давление, бессоница, раздражительность.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие в период бури, следует придерживаться следующих правил в опасные дни.

Откажитесь от жирного, жареного и мучного в эти дни.

Не употребляйте кофе, сигареты и алкоголь, замените их травяным чаем.

Принимайте контрастный душ.

Спите не меньше 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время.

Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Постарайтесь не нервничать в дни бури.

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Автор: Екатерина Пулатова