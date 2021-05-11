Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу систем связи на Земле, а также на наше самочувствие. Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые и пожилые.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине ожидается продолжительная магнитная буря с 12 по 17 мая, а самыми сильными будут всплески 13 и 14 мая. Однако с приближением опасного периода прогноз специалистов обновился. Повышенная солнечная активность ожидается 13 мая с 6:00 до 10:00. С 15 по 17 мая снова будет "штормить", а затем небольшой всплеск ожидается 20 мая. Воскресенье 16 мая отметится магнитной бурей - в этот день следует соблюдать осторожность.
Влияние магнитной бури на здоровье
Солнечная активность - опасный период для метеозависимых людей и обладателей хронических болезней. Во время магнитной бури может возникнуть головная боль, головокружение, боль в суставах, повышенное артериальное давление, бессоница, раздражительность.
Чтобы сохранить хорошее самочувствие в период бури, следует придерживаться следующих правил в опасные дни.
- Откажитесь от жирного, жареного и мучного в эти дни.
- Не употребляйте кофе, сигареты и алкоголь, замените их травяным чаем.
- Принимайте контрастный душ.
- Спите не меньше 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время.
- Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.
- Постарайтесь не нервничать в дни бури.
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