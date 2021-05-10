Магнитные бури в Украине / фото ua.depositphotos.com

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Считается, что магнитные бури воздействуют на сосуды и наше самочувствие. Больше всего их влиянию подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Геомагнитные бури в Украине / фото tesis.lebedev.ru

Магнитная буря продлится 6 дней - со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Затем повышенная солнечная активность также ожидается 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.

Влияние бурь на здоровье

В период солнечной активности могут возникать следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • боль в спине и суставах;
  • скачки артериального давления;
  • обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;
  • повышенная раздражительность;
  • сонливость или бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до опасного периода следует перейти на здоровый образ жизни. Придерживайтесь следующих правил, чтобы улучшить самочувствие.

  1. Принимайте контрастный душ.
  2. Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Пейте больше травяного чая.
  3. Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь гимнастикой.
  4. Постарайтесь не нервничать.
  5. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова