Самый сильный всплеск солнечной активности ожидается 14 мая.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Считается, что магнитные бури воздействуют на сосуды и наше самочувствие. Больше всего их влиянию подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Магнитная буря продлится 6 дней - со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Затем повышенная солнечная активность также ожидается 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.

Влияние бурь на здоровье

В период солнечной активности могут возникать следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

боль в спине и суставах;

скачки артериального давления;

обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;

повышенная раздражительность;

сонливость или бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до опасного периода следует перейти на здоровый образ жизни. Придерживайтесь следующих правил, чтобы улучшить самочувствие.

Принимайте контрастный душ. Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Пейте больше травяного чая. Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь гимнастикой. Постарайтесь не нервничать. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова