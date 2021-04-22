Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину будуть ждать негативные последствия, если в ближайшие 2-3 года она не наладит собственное производство вакцин.

Министерство здравоохранения предлагает на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней создать лабораторию по разработке вакцин.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил во время совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и с участием руководителей ведущих научных учреждений и институтов, сообщает Правительственный портал.

Как отметил глава правительства, ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире продемонстрировала необходимость создания собственной лаборатории в Украине.

«Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней», - отметил Шмыгаль.

Ляшко сообщил, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

«Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований», - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что такой открытый кластер даст Украине толчок к восстановлению производства иммунобиологических препаратов, в частности для лечения онкологических заболеваний.

По итогам совещания премьер-министр поручил в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня.

Украинская вакцина против коронавируса: история вопроса

20 октября 2020 года президенту Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических исследований украинского кандидата на вакцину от COVID-19.

26 октября 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинская вакцина от COVID-19 будет разработана примерно за год, если все исследования пройдут успешно.

19 апреля 2021 года Зеленский заявил, что выступает за скорейшее создание в Украине лаборатории по разработке вакцин и лекарств. Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. На эти цели в этом году в госбюджете предусмотрено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути решения этой задачи.

В тот же день Степанов заявил, что Украину будут ожидать негативные последствия, если в ближайшие 2-3 года она не наладит собственное производство вакцин.

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Автор: Виктория Токарева