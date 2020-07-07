Ловите скидки: УНИАН запускает раздел «Промокоды»

Промокоды, купоны, акции, скидки до 50% от десятков магазинов собраны в одном разделе на сайте УНИАН.

Кто из нас не мечтает получить существенную скидку при покупке товаров онлайн – от еды или косметики до бытовой техники либо автозапчастей?

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Если вы за время карантина оценили все преимущества онлайн-шопинга, наш раздел станет вашим надежным помощником. В нем вы сможете найти выгодные предложения и самые горячие акции от десятков магазинов, отсортированных в алфавитном порядке.

Найти необходимую вещь, отфильтровав по категориям, - не проблема: в «Промокодах» их целый ряд – online гипермаркеты, детские товары, еда, займы онлайн, красота и здоровье, одежда, путешествия и отдых, развлечения и хобби, сумки и аксессуары, финансы и страхование, электроника и бытовая техника. Теперь вы точно не упустите свой шанс получить скидку до -50% при покупке товаров онлайн!

Но это еще не все! Также в разделе вы сможете найти лучшие промокоды года, например, от магазинов AliExpress, Allo, Цитрус и iHerb.

Рассказываем, как использовать промокод:

Выбираете в нашем разделе «Промокоды» интересующее вас предложение. Переходите с нашего раздела на сайт магазина и отправляйте товары в корзину. Перед оплатой введите скопированный с нашего раздела промокод на сайте онлайн-магазина либо же просто кликните на промокод на УНИАН. Поздравляем вас с покупкой с приятной скидкой!

Помните, что промокоды имеют свой срок действия. Так что поспешите получить желаемую скидку!

Важно отметить, что УНИАН публикует промокоды только проверенных ресурсов, поэтому беспокоиться о безопасности онлайн-покупок не стоит. Радует и изобилие вариантов доставки выбранных вами товаров по скидкам, и способов их оплаты.

Наслаждайтесь онлайн-покупками и экономьте время и деньги вместе с УНИАН.Промокоды!

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