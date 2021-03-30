В США представили первый космоплан проекта SpaceShip 3, получивший название VSS Imagine.
В ближайшее время компания Virgin Galactic намерена провести наземные испытания космоплана, сообщается на сайте компании.
Летом 2021 года космоплан испытают планированием - его сбросят с самолета-носителя, после чего он совершит посадку на космодроме «Америка» в Нью-Мексико.
Космопланы Virgin Galactic: какие отличия SpaceShip 3 от SpaceShipTwo
Представленный космоплан SpaceShip 3 не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo. Планер нового космоплана имеет зеркальное покрытие: оно призвано доставлять эстетическое удовольствие зрителям, а также защищать планер космоплана от нагрева.
О каких-либо других отличиях SpaceShip 3 от SpaceShipTwo разработчики не упоминают. Космопланы Virgin Galactic предназначены для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту. Запуск космоплана происходит в два этапа. Сначала на высоту 15 километров его поднимает самолет-носитель, после чего аппарат включает собственный двигатель и продолжает полет самостоятельно. По завершении полета космоплан приземляется на космодроме старта.
Космоплан SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров. В состав экипажа аппарат входят два пилота. Virgin Galactic рассчитывает начать оказывать услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году.
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