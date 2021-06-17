Пользователи Windows 10 вероятно также получат обновление бесплатно.

Датамайнеры разбирают утекший в сеть билд новой версии Windows (так называемый Windows 11), чтобы выяснить все его особенности. Так стало известно, что пользователи Windows 7 и Windows 8.1 смогут бесплатно обновиться до новой версии.

Как сообщает XDA, в файлах новой Windows нашли ключи конфигурации, которые указывают на поддержку Windows 7 и Windows 8.1. Есть и ключи для Windows 8, но эта версия не имеет полной поддержки. Сначала придется обновиться до 8.1, и только потом – до 11.

Пользователи Windows 10 вероятно также получат обновление бесплатно.

В Microsoft не так давно заявили, что Windows 10 используетя на более чем 1,3 млрд устройств по всему миру. Отмечается, что компания очевидно хочет сохранить эту колоссальную пользовательскую базу.

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Windows 11 - что известно

Напомним, релиз новой версии Windows запланирован на 24 июня. В СМИ она ранее фигурировала как обновление Sun Valley и «Windows 11», хотя официальное название обновления неизвестно.

Предполагается, что обновление будет масштабной переработкой Windows 10, которое радикально изменить возможности системы, повысит стабильность и предложит пользователям новый интерфейс.

В сеть ранее попадали скриншоты нового интерфейса, а также подробности более значительных нововведений. Так, эмулятор Android должен будет позволить Windows запускать мобильные приложения.

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Автор: Дмитрий Захаров