Ученый исследовал озоновые дыры в атмосфере.

Нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен умер в возрасте 87 лет.

Читайте такжеУмер нобелевский лауреат с украинскими корнями, сделавший одно из важнейших открытий в физикеОб этом сообщается в "Твиттере" Института химии общества Макса Планка в немецком городе Майнц, в котором ученый проработал более 20 лет.

"Очень опечалены смертью пионера исследований в области изменения климата и победителя Нобелевской премии в 1995 году Пауля Крутцена, бывшего директора Института Макса Планка. Исследование Крутцена предсказало появление озоновой дыры и послужило основанием для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества", - говорится в сообщении.

Что изучал Пауль Крутцен

Ученый исследовал озоновые дыры в атмосфере. Он вместе с Марио Молиной и Роуландом Шервудом обнаружил, что оксиды азота разрушают слой озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В 1995 году за это открытие ученые получили Нобелевскую премию по химии.

Чем известен Крутцен

Крутцен стал одним из наиболее известных ученых, изучающих глобальное потепление и привлекший мир к этому явлению. Он также является автором теории ядерной зимы, вероятного состояния климата Земли в случае глобальной ядерной войны.

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Автор: УНИАН