Над Украиной появится уникальный парад планет: как его увидеть

Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун можно будет увидеть на небе в форме длинной дуги.

Сегодня вечером шесть планет Солнечной системы выровняются на ночном небе, образуя так называемый парад планет. В течение января и февраля Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун можно будет увидеть на небе в форме длинной дуги. Все планеты, кроме Урана и Нептуна, будут видны невооруженным глазом. Для последних двух нужен телескоп или бинокль, пишет Newsweek.

"Весь месяц после наступления темноты вы увидите Венеру и Сатурн на юго-западе в течение первых нескольких часов, тогда как Юпитер ярко светит высоко над головой, а Марс восходит на востоке. Уран и Нептун тоже есть там, технически, но они не выглядят как "яркие планеты", - пояснил Престон Дайчес из NASA в видеоруководстве по наблюдению за звездами.

Планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости - эклиптике, наклоненной относительно экватора Земли примерно на 23,5 градуса. Это выравнивание создает дугу на небе, по которой прослеживается их путь.

Видео дня

"Кстати, именно поэтому мы иногда наблюдаем, как планеты приближаются друг к другу на небе, глядя на них вдоль линии, пока они вращаются вокруг космического ипподрома", - добавил Дайчес.

Хотя некоторые источники называли 21 января днем "парада", планеты будут видны в такой конфигурации в течение всего января и февраля. В этот вечер Луна будет менее чем наполовину полная и станет тусклее, что уменьшит световое загрязнение и улучшит условия для наблюдения.

Как увидеть парад планет

Для наилучшего просмотра отправляйтесь в место с минимальным световым загрязнением и используйте бинокль или телескоп для наблюдения за Ураном и Нептуном. По состоянию на 21 января планеты расположатся так:

Марс в созвездии Близнецов у восточного горизонта,

Юпитер в Тельце,

Уран в Овне,

Нептун в Рыбах,

Сатурн и Венера в Водолее.

Лучшее время для наблюдения - между заходом солнца и 21:30 по местному времени.

"Венера является самой яркой, и ее видно на западном небе после захода солнца, она заходит рано вечером. Юпитер - второй по яркости и расположен достаточно высоко на юго-востоке сразу после захода солнца", - отметил Бен Бернингем, доцент кафедры физики, астрономии и математики Университета Хартфордшира.

"Марс является следующим по яркости, и он покажется зрителям очень оранжевым/красным и низким на восточном небе. Сатурн самый слабый и расположен по диагонали вверх и к югу от Венеры", - добавил он.

Чем больше планет участвует в параде, тем реже он случается. Выравнивание двух планет может происходить несколько раз в год, но появление четырех или более планет в такой конфигурации случается значительно реже. Шесть планет выравниваются лишь несколько раз в десятилетие.

"Хотя парады планет не являются особой редкостью, они, конечно, не происходят каждый год с шестью планетами, и они не происходят так долго", - подчеркнул Бернингем.

В прошлом году, 3 июня, также наблюдалось выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В январе и феврале Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран можно увидеть одновременно. Однако еще более впечатляющее зрелище ожидается 28 февраля, когда к ним присоединится Меркурий, и семь планет будут видны сразу после захода солнца.

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