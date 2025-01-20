Над Украиной появится уникальный парад планет: как его увидеть

Сегодня вечером шесть планет Солнечной системы выровняются на ночном небе, образуя так называемый парад планет. В течение января и февраля Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун можно будет увидеть на небе в форме длинной дуги. Все планеты, кроме Урана и Нептуна, будут видны невооруженным глазом. Для последних двух нужен телескоп или бинокль, пишет Newsweek.
"Весь месяц после наступления темноты вы увидите Венеру и Сатурн на юго-западе в течение первых нескольких часов, тогда как Юпитер ярко светит высоко над головой, а Марс восходит на востоке. Уран и Нептун тоже есть там, технически, но они не выглядят как "яркие планеты", - пояснил Престон Дайчес из NASA в видеоруководстве по наблюдению за звездами.
Планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости - эклиптике, наклоненной относительно экватора Земли примерно на 23,5 градуса. Это выравнивание создает дугу на небе, по которой прослеживается их путь.
"Кстати, именно поэтому мы иногда наблюдаем, как планеты приближаются друг к другу на небе, глядя на них вдоль линии, пока они вращаются вокруг космического ипподрома", - добавил Дайчес.
Хотя некоторые источники называли 21 января днем "парада", планеты будут видны в такой конфигурации в течение всего января и февраля. В этот вечер Луна будет менее чем наполовину полная и станет тусклее, что уменьшит световое загрязнение и улучшит условия для наблюдения.
Как увидеть парад планет
Для наилучшего просмотра отправляйтесь в место с минимальным световым загрязнением и используйте бинокль или телескоп для наблюдения за Ураном и Нептуном. По состоянию на 21 января планеты расположатся так:
- Марс в созвездии Близнецов у восточного горизонта,
- Юпитер в Тельце,
- Уран в Овне,
- Нептун в Рыбах,
- Сатурн и Венера в Водолее.
Лучшее время для наблюдения - между заходом солнца и 21:30 по местному времени.
"Венера является самой яркой, и ее видно на западном небе после захода солнца, она заходит рано вечером. Юпитер - второй по яркости и расположен достаточно высоко на юго-востоке сразу после захода солнца", - отметил Бен Бернингем, доцент кафедры физики, астрономии и математики Университета Хартфордшира.
"Марс является следующим по яркости, и он покажется зрителям очень оранжевым/красным и низким на восточном небе. Сатурн самый слабый и расположен по диагонали вверх и к югу от Венеры", - добавил он.
Чем больше планет участвует в параде, тем реже он случается. Выравнивание двух планет может происходить несколько раз в год, но появление четырех или более планет в такой конфигурации случается значительно реже. Шесть планет выравниваются лишь несколько раз в десятилетие.
"Хотя парады планет не являются особой редкостью, они, конечно, не происходят каждый год с шестью планетами, и они не происходят так долго", - подчеркнул Бернингем.
В прошлом году, 3 июня, также наблюдалось выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
В январе и феврале Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран можно увидеть одновременно. Однако еще более впечатляющее зрелище ожидается 28 февраля, когда к ним присоединится Меркурий, и семь планет будут видны сразу после захода солнца.