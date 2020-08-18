Эксперты по кибербезопасности рассказали о новой схеме мошенничества в Instagram

Понимая популярность социальных медиа, киберпреступники постоянно придумывают новые схемы для обмана и кражи денег у пользователей.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали о новой схеме мошенничества в Instagram, согласно которой злоумышленники создают копии реальных аккаунтов, добавляют к ним друзей из существующей учетной записи и просят их перечислить определенную сумму.

Об этом сообщается на сайте ESET.

«Понимая популярность социальных медиа, киберпреступники постоянно придумывают новые схемы для обмана и кражи денег у пользователей. В последнее время становится распространенной мошенническая схема с созданием копий Instagram-аккаунтов... И хотя кажется, что прежде чем перечислить деньги даже хорошо знакомому человеку, пользователи обсуждают это с владельцем учетной записи через другую форму связи или тщательно анализируют ситуацию, к сожалению, часто люди все-таки становятся жертвами киберпреступников», - говорится в сообщении.

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Как сообщается на сайте компании, специалисты ESET решили провести собственный эксперимент и проверить, действительно ли пользователи так легко становятся жертвами мошенничества с созданием копий аккаунтов Instagram и без проверки перечисляют деньги злоумышленникам. Для этого один из исследователей ESET создал копию своего профиля и разместил в новом аккаунте несколько фотографий, которые ранее уже выкладывал. Он подписался на 30 аккаунтов своих друзей, чтобы посмотреть, кто из них подпишется в ответ и заподозрят ли они мошенничество. Но уже совсем скоро большинство из 30 друзей без проверок и дополнительных сообщений начали следить за его фальшивым аккаунтом. Далее исследователь хотел проверить, пришлют ли его друзья деньги потенциальным злоумышленникам. Однако и этот этап эксперимента показал неутешительные результаты — некоторые из друзей без труда согласились перечислить деньги.

«Как оказалось, из-за того, что люди публикуют слишком много личной информации в интернете, киберпреступники могут легко этим воспользоваться. Все, что им нужно — это фальшивый аккаунт с фото реального человека и список его контактов», - подытожили специалисты по кибербезопасности.

Как защитить себя и свой профиль от аферы с созданием копий аккаунтов Instagram

Ограничить публикацию личной информации и собственных фотографий интернете.

Сделать аккаунт закрытым. Очень важно думать о том, что вы публикуете, а также принимать запросы только от пользователей, которых вы хорошо знаете лично.

Не переводить деньги сразу. Прежде чем согласиться на такую просьбу, стоит убедиться в том, что вам пишет не мошенник через другие социальные сети, или позвонить человеку, от имени которого вам пишут.

Специалисты ESET добавили, что этот метод мошенничества является распространенным не только в Instagram, но и в других социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН