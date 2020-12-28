Первый месяц года порадует нас спокойной геомагнитной обстановкой.

В январе 2021 года не ожидается магнитных бурь и колебаний. Первый месяц года пройдет достаточно спокойно.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое связано с вспышками на Солнце. Такие всплески могут длиться от пары часов до нескольких суток и вызывать сбои в работе систем связи. Магнитные бури негативно влияют на самочувствие метеочувствительных людей.

Когда ожидаются магнитные бури в январе 2021 года

В январе не ожидается сильных всплесков и магнитных бурь. Небольшие всплески ожидаются 3, 5, 6 января, а также с 18 по 21 января. Эти возмущения поля не повлияют на работу систем связи, однако могут сказаться на самочувствии некоторых людей.

Влияние магнитных бурь на организм

Действие магнитных бурь ощущают на себе метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. Во время геомагнитной активности могут возникать следующие симптомы:

бессоница;

боль в мышцах и суставах;

головокружение и головная боль;

обострение хронических заболеваний;

плаксивость и раздражительность;

повышенное давление.

Чтобы полностью исключить негативное воздействие геомагнитных всплесков, придерживайтесь простых правил в неблагоприятный период.

Не нервничайте, избавьтесь от стрессов.

Ложитесь спать пораньше, высыпайтесь.

Откажитесь от курения и алкоголя.

Во время бури исключите из рациона жирную и жареную пищу, фастфуд, сладости, крепкий кофе и энергетики. Пейте больше воды и зеленого чая.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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Автор: Екатерина Пулатова