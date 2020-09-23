Через несколько дней на Земле начнется магнитная буря / фото vladtime.ru

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, магнитная буря продлится с 26 по 28 сентября, а ее пик придется на 27 сентября.

Помимо этого, небольшое геомагнитное возмущение на Земле ожидается 11 октября.

Прогноз магнитных бурь / скриншот tesis.lebedev.ru

Читайте такжеМагнитные бури в сентябре 2020: самые опасные дни, как уберечься

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

  • накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
  • не переедать, отказаться от жирной пищи;
  • не пить алкоголь;
  • отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
  • отказаться от интенсивных тренировок; больше гулять на свежем воздухе.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская