Через несколько дней на Земле начнется магнитная буря / фото vladtime.ru
В ближайшие дни Землю накроет самая сильная магнитная буря в сентябре.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Так, магнитная буря продлится с 26 по 28 сентября, а ее пик придется на 27 сентября.
Помимо этого, небольшое геомагнитное возмущение на Земле ожидается 11 октября.
Прогноз магнитных бурь / скриншот tesis.lebedev.ru
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Как уберечься от влияния магнитных бурь
Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:
- накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
- не переедать, отказаться от жирной пищи;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
- отказаться от интенсивных тренировок; больше гулять на свежем воздухе.
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