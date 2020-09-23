Пик магнитной бури придется на 26-27 сентября.

В ближайшие дни Землю накроет самая сильная магнитная буря в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, магнитная буря продлится с 26 по 28 сентября, а ее пик придется на 27 сентября.

Помимо этого, небольшое геомагнитное возмущение на Земле ожидается 11 октября.

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Как уберечься от влияния магнитных бурь

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;

отказаться от интенсивных тренировок; больше гулять на свежем воздухе.

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Автор: Екатерина Лиманская