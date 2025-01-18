На Солнце зафиксировали вспышка класса М.

Импульсная солнечная вспышка класса М произошла на Солнце, Земля оказалась под ударом. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, событие началось в 13:35 UTC 17 января (в 15:35 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 13:39 UTC (15:59 по Киеву).

На данный момент все показатели указывают на то, что коронального выброса не было. В настоящее время регион Солнца, где произошла вспышка способен и дальше генерировать сильные извержения, однако вероятность направленных на Землю солнечных вспышек уменьшается с каждым днем.

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Ожидается, что в ближайшие дни солнечная активность будет на уровне от незначительного до умеренного. Есть вероятность солнечных вспышек класса M и X до 19 января.

Вспышки на Солнце - в чем их опасность

Солнечные вспышки представляют серьезную опасность для современной технологической инфраструктуры и здоровья человека. Мощные электромагнитные выбросы, сопровождающие эти явления, могут привести к сбоям в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. Магнитные бури, вызванные вспышками, способны повреждать электросети. Кроме того, повышенная радиация может угрожать здоровью космонавтов, ведь они не защищены от нее.

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