Ученые исследовали вариабельность сердечного ритма, которая дает представление о развитии вегетативной нервной системы плода.

Новое исследование показало, что классическая музыка может оказывать успокаивающее влияние на сердцебиение плода в утробе матери, а также способствовать развитию нерожденного ребенка, пишет Interesting Engineering.

Команда исследователей из Мексики исследовала, как классическая музыка влияет на сердечный ритм плода.

"Родители, которые включают успокаивающую музыку, могут стимулировать вегетативную систему плода... Наши результаты свидетельствуют о том, что эти изменения в динамике сердечного ритма плода происходят мгновенно во время кратковременных колебаний", - сказал Эрик Алонсо Абарка-Кастро из команды ученых из Мексики.

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Ученые исследовали вариабельность сердечного ритма (ВСР), измеряя крошечные вариации времени между каждым сердцебиением. Этот показатель ВСР, говорят они, является особенно ценным, поскольку он дает представление о развитии вегетативной нервной системы плода.

Более высокая степень вариабельности сердечного ритма плода обычно считается положительным признаком, указывающим на здоровое созревание этой важной системы.

В исследовании приняли участие 36 беременных женщин. Исследователи включали им два классических музыкальных произведения: "Лебедь" французского композитора Камиля Сен-Санса и "Arpa de Oro" мексиканского композитора Абундио Мартинеса.

Используя внешние мониторы сердечного ритма, исследователи измеряли, как частота сердечных сокращений плодов реагирует на успокаивающую музыку. Этот анализ позволил исследователям увидеть незначительные изменения в частоте сердечных сокращений плода, которые могут указывать на то, как музыка влияет на развитие нервной системы ребенка.

"В целом мы обнаружили, что воздействие музыки приводит к более стабильным и предсказуемым моделям сердечного ритма плода. Мы предполагаем, что этот мгновенный эффект может стимулировать развитие вегетативной нервной системы плода", - сказала исследовательница Клаудия Лерма.

Исследователи предполагают, что их выводы должны быть очень важными для будущих родителей:

"Воспроизведение успокаивающей музыки, особенно классической, может стать простым, но мощным способом способствовать здоровому развитию плода".

Ранее УНИАН рассказывал, может ли человеческое тело полностью обновляться каждые 7 лет. Это распространенное мнение оказалось неточным с научной точки зрения. Исследователи объяснили, что на самом деле этот процесс гораздо сложнее.

Ученые утверждают, что если бы все клетки организма имели одинаковое строение и выполняли одни и те же функции, можно было бы говорить об их синхронном обновлении. Однако в теле человека существует множество различных типов клеток, каждая из которых обновляется по своему индивидуальному циклу.

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