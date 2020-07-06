Итоги карантина: IT-специалисты рассказали об основных правилах кибербезопасности, к которым приучила пандемия

Карантин еще раз доказал интернет-пользователям важность использования надежных инструментов для защиты устройств.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET подвели итоги карантина и рассказали об основных правилах кибербезопасности, к которым людей приучила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ESET.

Читайте такжеМобильные приложения для отслеживания COVID-19: как они работают и какие риски существуют

«Во время карантина мы научились проводить онлайн-встречи и конференции, сдавать экзамены через интернет и даже развлекаться с друзьями в онлайн-режиме. Однако, вместе с этим многие пользователи столкнулись с определенными проблемами защиты своих устройств. В связи с этим специалисты ESET решили напомнить основные правила безопасности во время нахождения в интернет-сети», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, жизнь во время карантина еще раз доказала важность наличия правильных инструментов для защиты устройств. Это касается не только взрослых во время удаленной работы, но и детей, которые после введения карантина начали проводить гораздо больше времени в интернете, чем обычно. Кроме этого, количество контента для детей в интернете значительно возросло, что затрудняет отслеживание новых угроз. В таких случаях контролировать использование устройств детей поможет программа для родительского контроля. Она позволяет не только ограничивать время использования устройств юными пользователями, но и защищает их от различных вредоносных приложений и веб-сайтов.

Кроме того, по данным ESET, карантин показал интернет-пользователям важность использования менеджеров паролей, поскольку для многих пользователей переход на удаленный режим работы означал смену устройств и потерю доступа к сохраненным учетным записям. Использование менеджера паролей может решить эту проблему, поскольку он позволяет пользователям хранить сложные, уникальные пароли, доступные с любого устройства.

Специалисты по кибербезопасности добавляют, что следующим важным правилом является проверка надежности веб-ресурсов.

«Во время карантина был открыт доступ ко многим интересным и полезным онлайн-ресурсам для изучения языков или онлайн-экскурсий в музеях. Это в свою очередь открыло множество новых возможностей для детей и взрослых. Кроме очевидных преимуществ таких ресурсов появились и новые попытки осуществления фишинговых атак. Поэтому для уменьшения рисков стать жертвой злоумышленников осуществляйте поиск через проверенные сайты и не переходите по подозрительным ссылкам, отправленных через почту или социальные сети», - отмечается в сообщении.

Также в компании ESET отмечают, что необходимо помнить об использовании двухфакторной аутентификации, которая является одним из самых эффективных способов улучшить безопасность электронной почты и других учетных записей. Она проверяет владельца аккаунта с помощью одноразового пароля, который отправляется на его телефон. Таким образом в случае похищения паролей киберпреступники не смогут получить доступ к вашей учетной записи.

Кроме того, пресс-служба добавляет, что для большинства сотрудников переход на удаленный режим работы был неожиданным решением. Именно поэтому многим пришлось использовать личные устройства для работы, которые очевидно менее защищены, чем корпоративные. В таком случае работники должны обеспечить защиту домашнего ноутбука с помощью решения по безопасности, которое надежно шифрует файлы, позволяет управлять паролями и защищает данные на устройстве в случае его потери.

«Стоит отметить, что сегодня популярной тенденцией является использование персональных мобильных устройств в рабочих целях, поэтому их защита является не менее важной. Для защиты вашего смартфона или планшета от различных видов вредоносного программного обеспечения установите программу по безопасности ESET Mobile Security для Android, которая блокирует вредоносные приложения и предупреждает об опасных веб-сайтах. Кроме этого, специалисты ESET рекомендуют придерживаться основных правил кибергигиены для защиты ваших личных данных», - подытожили в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram