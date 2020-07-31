Китай запустил конкурента навигационной системы GPS

По неофициальным данным, на развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и соответствующих наземных систем китайские власти потратили около $10 млрд.

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3.

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Эта система является конкурентом систем спутниковой навигации, в том числе наиболее распространенной в мире — американской GPS. Общее число спутников всех трех фаз проекта Beidou составляет 55 космических аппаратов. Последний спутник группировки был выведен на орбиту в июне 2020 года, сообщает kommersant со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Реализация проекта спутниковой навигации Beidou началась в Китае в 2000 году. В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории Китая. В рамках второй фазы Beidou-2 к 2012 году была создана система спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Beidou-3 охватывает всю поверхность Земли. По неофициальным данным, на развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и соответствующих наземных систем китайские власти потратили около $10 млрд.

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