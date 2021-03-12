Twitter Spaces собираются сделать доступным для всех пользователей к апрелю.

Twitter готовится полноценно запустить свой сервис голосовых чатов под названием Spaces.

Читайте такжеClubhouse: почему новая соцсеть стала такой популярной (лонгрид)Компания начала тестирование сервиса в феврале для тысячи пользователей, однако представительница соцсети рассказала Reuters, что Spaces будет доступен для всех пользователей уже к апрелю.

Twitter также опубликовал видео с описанием нового сервиса. Визуально и функционально Spaces похож на трендовую социальную сеть Clubhouse. Вероятно, пользователи смогут запускать свои аудиочаты и присоединяться к другим обсуждениям.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021

Что такое Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

На фоне ажиотажа вокруг Clubhouse по всему миру стали появляться конкурентоспособные аудиоприложения. Присматриваются к формату и популярные социальные гиганты. Так, к примеру, Facebook, как сообщается, занялся разработкой собственного продукта, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse. Китайская IT-компания ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, также разрабатывает аналог для китайского рынка.

В Instagram тем временем появилась функция Live Rooms — «комнаты» для прямых эфиров, которые одновременно могут вести до четырех человек.

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Автор: Катерина Комолова