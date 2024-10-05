Ученые провели исследование и сделали удивительное открытие в области изучения происхождения голосов в голове.

Ученые сделали новое открытие в области слуховых галлюцинаций. В ходе нового исследования появилось представление о том, почему люди вообще их слышат, пишет Interesting Engineering со ссылкой на журнал PLOS Biology.

Сообщается, что были выявлены два потенциальных сбоя мозговых процессов, способствующих слуховым галлюцинациям при таких психических расстройствах, как шизофрения. Это касается "сломанного" коррелятивного разряда, который не подавляет самогенерируемые звуки, и "шумной" эфферентной копии, которая заставляет мозг слышать эти звуки более интенсивно, чем следует.

Исследование Син Тяньема и его коллег из Нью-Йоркского университета в Шанхае включало электроэнцефалограмму (ЭЭГ) пациентов, измеряя мозговые волны двадцати пациентов с диагнозом шизофрения со слуховыми галлюцинациями и двадцати пациентов с диагнозом шизофрения, которые никогда не испытывали таких галлюцинаций.

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Эти нарушения, как оказалось, могут препятствовать "правильному распознаванию мозгом самогенерируемых звуков", что открывает новое направление для лечения. В основном, когда люди готовятся говорить, их мозг посылает сигнал, "коррелятивный разряд", который подавляет звук их голоса.

Но когда пациенты со слуховыми галлюцинациями в ходе этого исследования готовились произнести слог, их мозг не только не подавлял внутренний звук, но и имел усиленный ответ "эфферентной копии" на внутренние звуки, которые отличались от запланированного слога. Ученые предполагают, что нарушенные функциональные связи между моторной и слуховой системами мозга опосредуют потерю способности различать фантазию и реальность.

Кроме того, авторы приходят к выводу, что нарушения в этих двух процессах, вероятно, способствуют слуховым галлюцинациям, и что их целенаправленное воздействие в будущем может привести к новым методам лечения таких галлюцинаций.

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