Члены экипажа пробудут на МКС полгода / фото REUTERS

Космический корабль Crew Dragon компании Space X Илона Маска успешно запустили на Международную космическую станцию.  

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Это их вторая совместная миссия с NASA.

Корабль стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида около трех ночи по киевскому времени. Экипаж - это трое американцев и японец, которые пробудут на МКС полгода.

Запуск был запланирован на субботу, но его перенесли на воскресенье. По мнению экспертов, мощные ветры могли помешать забрать первую ступень ракеты, которая отделяется после запуска.

Запуски Crew Dragon на МКС

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Автор: Людмила Жерновская