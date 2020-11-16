Это их вторая совместная миссия с NASA.

Космический корабль Crew Dragon компании Space X Илона Маска успешно запустили на Международную космическую станцию.

Читайте такжеУченые показали место, где зарождаются звезды (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это их вторая совместная миссия с NASA.

Корабль стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида около трех ночи по киевскому времени. Экипаж - это трое американцев и японец, которые пробудут на МКС полгода.

Запуск был запланирован на субботу, но его перенесли на воскресенье. По мнению экспертов, мощные ветры могли помешать забрать первую ступень ракеты, которая отделяется после запуска.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 мая ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon и астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал к МКС. Тот пуск стал первым для Crew Dragon с экипажем на борту.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская