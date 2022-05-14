Участники экспедиции отметили, что гордятся доблестью защитников Мариуполя и их несокрушимостью за гранью человеческих возможностей.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" записали видео поддержки защитникам "Азовстали" в Мариуполе.

Видео опубликовано на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что таким образом украинские полярники присоединились к всемирной акции по поддержке защитников Мариуполя "World4Mariupol".

"Мы ценим и гордимся вашей военной доблестью, преданностью народу Украины, несокрушимостью за гранью человеческих возможностей. Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас. Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь - это Украина!", - отметили участники экспедиции, обращаясь к защитникам Мариуполя.

Отметим, что на сегодня все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", эвакуированы. Сейчас продолжаются сложные переговоры по следующему этапу эвакуации.

Накануне родственники бойцов из "Азовстали" призвали главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина присоединиться к спасению защитников Мариуполя. Они считают, что Путину будет трудно ему отказать.

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