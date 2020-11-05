Проверить прогнозы ученых по условиям на планете можно будет с помощью телескопа Джеймса Уэбба, который должны запустить в 2021 году.

На обнаруженной с помощью телескопа Кеплер новой планете могут быть самые экстремальные условия во Вселенной.

Такой прогноз в ходе моделирования сделали исследователи из Йоркского университета. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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С помощью численного моделирования исследователи выяснили, что на планете находится магматический океан глубиной 100 километров, идут дожди из камней, сверхзвуковые ветры могут достигать 5000 км/ч, а температура поверхности составляет более 2760℃.

Близкое нахождение планеты к своей звезде приводит к тому, что значительная часть пород на ее поверхности испаряется. Образованный минеральный пар уносится на холодную ночную сторону сверхзвуковыми ветрами, и в виде «дождя из камней» попадает обратно в океан магмы.

Кроме того, примерно две третьих площади поверхности планеты постоянно освещены родительской звездой, а температура достигает 3000 градусов Цельсия. В то же время на ночной стороне планеты температура доходит до минус 200 градусов Цельсия, пишет AstroNews.

Проверить прогнозы ученых по условиям на планете можно будет с помощью телескопа Джеймса Уэбба, который должны запустить в 2021 году.

Справка УНИАН. "Риддик" - американский научно-фантастический боевик Дэвида Туи, третий в серии фильмов о космическом преступнике Риддике. Главного героя бросили на выжженной солнцем планете.

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Автор: Людмила Жерновская