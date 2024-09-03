По словам ученых, такое сближение происходит в среднем один раз в 10 лет.

Через несколько недель астрономы смогут увидеть астероид "2024 ON", который пролетит мимо Земли на астрономически близком, но все же безопасном расстоянии, согласно проекту "Виртуальный телескоп", пишет New York Post.

Астероид шириной не менее 220 метров, что равно длине двух футбольных полей, будет видно из Северного полушария. Также сообщалось, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около одного миллиона километров, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной, и пролетит с близкого, но безопасного расстояния.

Проект "Виртуальный телескоп" сообщает, что такое сближение происходит в среднем один раз в 10 лет. Наблюдать за его приближением можно будет 15 сентября в 14:30 по восточноевропейскому времени через онлайн-трансляцию "Виртуального телескопа".

Видео дня

"Астероиды - это обломки горных пород, оставшиеся после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад", - напомнили в NASA.

Космос - последние новости

Как писал УНИАН, NASA наконец вернет космический корабль, который застрял на Международной космической станции. Известно, что судно прибудет на Землю 7 сентября, однако оно вернется в Нью-Мексико без экипажа, который выводил его в космос в июне.

Также сообщалось, что марсоход NASA собрал образцы, которые помогут ученым выявить вероятные следы жизни на планете. Известно, что за время своего исследования марсоход прошел около 29 километров.

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