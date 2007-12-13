Армия США создаст подразделение по выпуску игр

Армия США создаст подразделение, специализирующееся на создании и распространении компьютерных игр, сообщает Лента.ру со ссылкой на Wired.

Подразделение получит название TPO Gaming и станет частью Национального центра моделирования операций (National Simulation Center). Первоочередной задачей TPO Gaming считается внедрение современной графики в компьютерные симуляторы, которые сейчас используются для тренировки военных. Благодаря техническим усовершенствованиям, эти программы должны стать более реалистичными.

Также TPO Gaming займется разработкой инструментов, которые позволят военнослужащим "создавать и настраивать собственные тренировочные сценарии". Предполагается, что инструментарий будет готов к 2015 году.

Отметим, что в 2002 году на персональных компьютерах появилась игра America`s Army, созданная по заданию правительства США для привлечения новых служащих в ряды вооруженных сил. В 2007 году ветераны войны в Ираке устраивали специальную акцию, чтобы выразить свое недовольство фактом существования этой программы. Их лозунгом стала фраза "War is not a game" ("Война - не игра").