Украина может оснастить новый корвет французским оружием вместо российского

Украина рассматривает возможность привлечения французской компании DCNS к разработке проекта создания украинского корвета. Об этом сообщило Минпромполитики республики, комментируя итоги прошедшего в Киеве 9-го заседания украинско-французской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Как сообщалось, до конца 2007 г. Украина планирует завершить подготовку технического проекта создания корабля класса "корвет", определенного как базовый для ВМС страны. В вопросах оснащения вооружением корабля акцент будет делаться на возможности кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса с другими странами, в частности, с Россией, Францией и Италией.

Группа DCNS - один из основных игроков на международном рынке морского вооружения с доходом 3 млрд евро. Компания поставляет интегрированные боевые системы на корабли и подводные лодки.

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