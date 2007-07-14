Как сделать пиратскую копию кинофильма на мобильник и как этого не позволить

Видеопираты всё чаще используют возможности современных мобильных телефонов для записи последних новинок киноиндустрии, сообщает корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на местную сингапурскую газету.

"Небольшие по размеру телефоны, у которых высокое качество видео и хороший объем памяти, легче спрятать, чем обычную видеокамеру. Только в этом году в Малайзии, Гонконге и на Филиппинах к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек, которые записывали фильмы таким образом", - пишет издание.

В июне в регионе завершилась широкомасштабная операция против видеопиратов, которая продолжалась два месяца. Было изъято более трех миллионов нелицензионных дисков, четыре тысячи устройств для записи, и почти 900 человек арестовано. Начиная с 2004 года, региональная организация по защите авторских прав - Азиатско-Тихоокеанская ассоциация кинофильмов (АТАК) совместно с полицией провела семь тысяч 400 рейдов - арестовано более 4300 человек и изъято более 30 миллионов контрафактных дисков.

По данным АТАК, в 2005 году местные пираты нанесли ущерб мировым кинокомпаниям в размере 6 миллиардов долларов.

Как пишет газета, использование мобильных телефонов в кинотеатрах - относительно недавнее явление.

"Работники кинотеатров специально обучены выявлять записывающие устройства у зрителей, а телефоны не вызывают подозрения", - сообщает издание. При этом качество видеозаписи последнего поколения смартфонов практически сравнялось с видеокамерами, а возросшие объемы памяти позволяют записывать на протяжении нескольких часов. Во многих кинотеатрах Юго-Восточной Азии начались тренинги. Их цель - научить работников кинозалов выявлять посетителей, которые записывают фильм на мобильный телефон.