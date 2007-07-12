Иран подготовил к запуску ядерную игру

16 июля 2007 года в Иране выйдет первая игра, посвященная ядерной энергетике. Разработанная Студенческой исламской ассоциацией Ирана, игра будет состоять из восьми уровней, на протяжении которых игрокам придется бороться за жизнь иранских ученых, сообщает Iran Daily.

В начале игры пользователю от лица офицера иранской разведки предстоит спасать двух иранских ученых, захваченных в плен армией США по пути в Ирак. Затем игроку придется предотвратить передачу неким "врагам" результатов ядерных исследований, а затем и сорвать вторжение войск США на территорию Ирана.

Запуск игры будет сопровождаться пышной церемонией, на которой будут присутствовать как студенты, так и представители властей.

Лента.ру