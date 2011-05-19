Харьковский горсовет одобрил строительство ядерной установки

Депутаты Харьковского городского совета согласовали размещение на территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ «ХФТИ») в Пятихатках опытной ядерной установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, за соответствующее решение проголосовали 65 депутатов.

Генеральный директор ННЦ «ХФТИ» Иван НЕКЛЮДОВ во время обсуждения вопроса в очередной раз опроверг заявления представителей некоторых природоохранных общественных организаций о небезопасности ядерной установки.

«Мой кабинет расположен пяти метрах от этой установки. Там будет такая защита, что ни в рабочих помещениях, ни за их границами о каком-либо излучении не может быть и речи. Это же не ядерный реактор, а лишь источник нейтронов», - отметил он.

Дальнейшее решение о размещении опытной ядерной установки будет принимать Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля состоялись общественные слушания по поводу строительства ядерной установки. Участники общественных слушаний рекомендовали Харьковскому горсовету и его исполнительным органам рассмотреть в соответствии с действующим законодательством вопрос о согласовании размещения на территории ННЦ «ХФТИ» опытной ядерной установки.

12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав держав, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов. В рамках этих договоренностей в Харькове планируется построить ядерную установку.

В ННЦ «ХФТИ» планируется на протяжении ближайших 4-х лет разработать и построить совместно с Аргонской национальной лабораторией США новую ядерную установку «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем» («Источник нейтронов»).

Запуск предусмотрен в 2014 году. Мощность установки будет составлять 250 КВт.

Кроме исследований свойств подкритических сборок, «Источник нейтронов» даст возможность производства всех медицинских изотопов, которые сегодня используются в мире. Установка также позволит сертифицировать материалы (в том числе продукты питания), облучать биологические объекты (в том числе для нейтронной терапии), исследовать наноматериалы, развивать нанотехнологии и радиационное материаловедение.

Предложения относительно использования подкритических сборок в ядерной энергетике появились в середине 1950-х годов с целью повышения безопасности ядерной энергетики. Однако применение таких систем длительное время сдерживалось отсутствием мощных источников нейтронов.