Начался X Чемпионат Украины по компьютерным играм

Компания Samsung Electronics, всемирный партнер крупнейшего в мире Чемпионата по компьютерным играм World Cyber Games, объявляет о начале X Чемпионата Украины в рамках WCG. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Ежегодный международный турнир World Cyber Games, как и в прошлом году, предваряет традиционный отборочный Чемпионат Украины по компьютерным играм 2010 Ukraine Preliminary среди региональных игроков. Генеральным спонсором события выступает компания Samsung Electronics, в этом ей помогают партнеры, среди которых компании K-Trade, ESET, GSC Game World, Gala Radio и ITC Publishing.

Региональные отборочные турниры под лозунгом «Больше, чем игра!» будут проходить, строго соответствуя регламенту WCG, в семи городах Украины. Первые состязания киберспортсменов начнутся уже 10 и 11 июля в Одессе и Симферополе, далее, 17-18 июля, эстафету примут Донецк и Харьков, за ними последуют 24-25 июля Львов и Днепропетровск и, наконец, с 31 июля по 1 августа своих лидеров определит Киев.

С 14 по 15 августа в столице Украины пройдет Национальный финал, который и определит сильнейших игроков страны.

Помимо уже ставших привычными официальных дисциплин Counter-Strike 1.6, FIFA Soccer 2010, StarCraft, Brood War, WarCraft III, The Frozen Throne и Java-игры «Asphalt 5», в программу состязаний 2010 года будет введена культовая игра S.T.A.L.K.E.R. от отечественной компании GSC Game World.

В результате региональных отборочных на национальный финал WCG в Киев отправится 16 команд в дисциплине Counter-Strike и по 16 игроков в одиночных дисциплинах, кроме игры S.T.A.L.K.E.R., которая будет представлена только на украинском чемпионате.

Как и в 2009 году, на три одиночные дисциплины будет выделено квоты на Grand Final в США. Причем квоты получат те дисциплины, которые соберут наибольшее количество участников по результатам всех региональных отборочных. В прошлом году такими дисциплинами были FIFA и Starcraft, в этом году судьба квот всецело зависит только от самих игроков. Некоторые изменения появились и в правилах. Так, участникам Counter-Strike впервые разрешено разговаривать после того, как он выбыл из игры, однако при этом введен запрет на использование мышки и клавиатуры до начала раунда. Так же карты в этом году будут определяться не по турам, а вычеркиванием.

Кроме того, компания Samsung Electronics позаботилась о том, чтобы пользователи социальных сетей могли не только отслеживать главные события WCG, но и делиться друг с другом впечатлениями на на таких популярных ресурсах, как Twiter (http://twitter.com/wcg_ua), «В контакте» (http://vkontakte.ru/club10662830), блоги ITC.Ua (http://itc.ua/blogs/70199/).

Справка УНИАН. Всемирные киберигры (World Cyber Games) - престижный Чемпионат по компьютерным играм с наибольшим призовым фондом в своей области, а также культурный фестиваль, призванный продвигать идею гармоничного сосуществования людей всего мира. Первый турнир WCG состоялся в 2001 году, и с тех пор его масштабы стабильно растут: в этом году в чемпионате ожидается участие игроков более чем из 70 стран.