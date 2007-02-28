IBM создает самый мощный в мире суперкомпьютер

Компания IBM создает суперкомпьютер нового поколения Roadrunner, который станет самой мощной ЭВМ в мире. Разработка Roadrunner обойдется Энергетическому департаменту США, заказчику машины, в 110 миллионов долларов, сообщает Dailytech.

Roadrunner станет первой в истории машиной, которой удастся достичь пика производительности в один петафлоп - новый суперкомпьютер от IBM будет в состоянии выполнить до тысячи триллионов операций с плавающей точкой в секунду. Для сравнения, считающийся самым высокопроизводительным компьютером в мире Blue Gene/L (тоже, кстати, созданный специалистам из IBM), способен выполнять 280 триллионов операций с плавающей точкой в секунду.

Roadrunner будет оснащен 16000 процессоров Cell, которые будут выполнять основные вычисления и таким же количеством процессоров производства AMD под названием Opteron. Машина займет площадь в 1114 квадратных метров, строительство Roadrunner завершится в начале 2008 года.

Лента.ру